Churer Tennishoffnung vor letzter Hürde: Simona Waltert braucht noch einen Sieg

In der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open hatte die 22-jährige Simona Waltert noch richtig zu beissen und musste gegen die Belgierin Greetje Minnen über drei Sätze und damit die volle Distanz gehen. In der zweiten Runde sicherte sie sich mit einem lockeren Zweisatzsieg (6:2, 6:4) gegen die Australierin Astra Sharma in der Nacht auf Mittwoch den Einzug in die dritte und letzte Qualifikationsrunde.