Starke Leistungen am Bündner Frühlingslauf

Der Bündner Frühlingslauf war ein freudiges Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern und zugleich die erste Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen.

Die Almenserin Nicole Battaglia-Kubli führte das Frauenfeld bereits ab Start an und sicherte sich so einen souveränen Start-Ziel-Sieg in schnellen 1:31 Stunden mit gut zwei Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Tessa Caspers und die drittplatzierte Eveline Forster.

Bei den Männern ging der mehrfache Frühlingslaufsieger Max Knier aus St. Moritz die Halbmarathon-Strecke am schnellsten an, musste dann aber nach 15 Kilometern für das hohe Tempo etwas büssen und so dem späteren Sieger Maximilian Hammerle und dem zweitrangierten Gian-Luca Michael den Vorrang geben. Mit der Siegerzeit von 1:12 Stunden konnte Hammerle seine eigenen Erwartungen zwar nicht ganz erfüllen, zeigte sich aber dennoch als freudiger Sieger.

Auf der 10-Kilometer-Distanz mit Start in Rothenbrunnen ging der Sieg bei den Frauen an Karin Schober aus Chur und bei den Männern an Sandro Michael aus Zillis.

Der Bündner Frühlingslauf zeichnete sich auch in diesem Jahr nicht nur durch ein starkes Teilnehmerfeld aus, sondern auch durch sein fröhliches Ambiente am Streckenrand. Traditionell werden die Läuferinnen und Läufer von Dudelsackklängen sowie der Guggenmusik begleitet und angefeuert. Somit überquerten zahlreiche strahlende Gesichter die Ziellinie nach dem Schlussspurt auf der Brücke beim Schloss Reichenau. (pd/red)