St. Moritz bleibt auch im Sommer das Schweizer Polo-Mekka

Austragungsort ist vom 22. bis 24. Juli die San Gian Pferdesportwiese direkt neben dem «Kempinski»-Hotel, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben. Am Freitag und Samstag beginnen die Partien jeweils um 12.30 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr. An allen drei Tagen ist das Gelände mit Verpflegung im Festzelt schon ab 11 Uhr offen, am Sonntag gibt es gar Livemusik.