Ein halbes Leben zwischen den Pfosten

Sie schmunzelt. Sie überlegt. Sie runzelt die Stirn. Alexandra Engel ist in diesem Moment alles irgendwie peinlich. Nie zuvor hat sie zurückblicken und über ihre Unihockey-Karriere erzählen müssen. Über sich selber sprechen, das tut sie nicht gerne. Das sollen gescheiter andere Personen tun, ihre ehemaligen Trainer und Teamkolleginnen zum Beispiel. Vorschlag abgelehnt. «Also gut, bringen wir es hinter uns», sagt die 44-Jährige plötzlich. Das Gespräch findet an ihrem Arbeitsplatz bei der Firma Hälg & Co.