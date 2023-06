Special Olympics in Berlin: Auch ein Bündner Radteam ist dabei

Mit einer kleinen Zeremonie ist das Schweizer Team an die Weltsommerspiele von Special Olympics in Berlin verabschiedet worden. Bevor es weiter in die deutsche Hauptstadt geht, verbringt die Delegation nun drei Tage in Karlsruhe, heisst es in einer Medienmitteilung. Insgesamt sind 70 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz dabei. Die Eröffnung des Grossevents ist für diesen Samstag im Berliner Olympiastadion vorgesehen. 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern werden in 26 verschiedenen Sportarten erwartet. Sie wollen neben sportlichen Erfolgserlebnissen auch für mehr Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung werben, wie es weiter heisst.