Simona Waltert erstmals für Fed Cup aufgeboten

Simona Waltert schwebt weiter auf einer Erfolgswelle. In der Weltrangliste ist die Churer Tennisspielerin derzeit so weit vorne klassiert wie noch nie zuvor in ihrer Karriere (WTA 114). Beim WTA-Turnier in Lausanne sorgte sie im Sommer mit dem Sieg gegen die Weltnummer 7, Danielle Collins (WTA 7) für ein dickes Ausrufezeichen. Und nun steht die 21-Jährige erstmals im Aufgebot für das Team Schweiz für den Billie Jean King Cup. Die Equipe von Captain und Trainer Heinz Günthart kämpft Mitte November in Glasgow um den Titel im Nachfolgerwettbewerb des traditionsreichen Fed Cups. «Simona kann an einem guten Tag auch die Besten schlagen, was sie zu einer wertvollen Verstärkung für unser Team macht», schwärmt Günthart. Waltert spricht von einer «riesigen Ehre für das eigene Land spielen zu können.»

Die Schweiz bekommt es in der Gruppenphase mit Kanada und Italien zu tun. Neben Waltert bot Günthart Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic auf. Vor Jahresfrist schaffte es die Schweizer Equipe bis in den Final, unterlag dort Russland.