Selina Capaul knackt Limite

von Michael Holzinger

Spontan entschied sich Mehrkämpferin Annik Kälin (Athletik-Juniors TV Landquart) zum Start an den Schaffhauser- und Thurgauer Kantonalmeisterschaften in Frauenfeld. Die Mehrkämpferin startete nicht in einer ihrer Paradedisziplinen, sondern im 800-Meter-Lauf. Die Athletin aus Grüsch überzeuge mit einer persönlichen Bestleistung von 2.16.48 Minuten.