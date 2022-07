Seinem Nachfolger traut er noch viel mehr zu

Als es so weit war, meldete sich Beat Gähwiler auf Instagram beim neuen Schweizer Rekordhalter im Zehnkampf. Ob er mal Lust hätte, sich auf ein Bier zu treffen – lautete die Frage an Simon Ehammer. Eine Antwort blieb bis heute aus. «Vielleicht ist die Nachricht im Spamordner gelandet oder sonst wie untergegangen», sagt der 57-Jährige lachend, der seine Jugend in Landquart verbrachte, längst aber in Bronschhofen wohnt. Der Wunsch, sich mal zu treffen, ist bei ihm trotz unbeantworteter Instagram-Nachricht noch immer vorhanden.