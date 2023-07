Churer Schwimmer holt Gold an den Schweizer Meisterschaften

Enea Ragazzo ist neuer Schweizermeister in der Kategorie U13 über 200 m Schmetterling. Das Talent des Schwimmklub Chur siegte an den Nachwuchs-Schweizermeisterschaften in Chiasso am Wochenende in 2:32.93. Ragazzo unterbot seine persönliche Bestzeit gleich um über 3,5 Sekunden.

Auf einen gelungenen Wettkampf darf auch Gian Filippo Cangemi zurückblicken. Über 100 m Brust verpasste der 12-Jährige als Zwölfter zwar die Top 10, schlug aber mit der besten Zeit seines Jahrgang an. Über die doppelte Länge (9.) gelang Cangemi die zweitbeste Zeit seines Jahrgangs.

Eine doppelte persönliche Bestleistung stellte Matteo Candinas in der U14 auf. Über 200 m Freistil unterbot er seine bisherige Bestleistung um 1,5 Sekunden und beendete das Rennen auf Rang 13. Gleich um neun Sekunden verbesserte er sich über die 400 m Freistil. Das reichte am Ende zu Rang 7.

Über 200 m Rückenschwimmen klassierte sich die 14-jährige Nora Varga auf Rang 9.