Schurter wird nur vom Olympiasieger bezwungen

Von David Bernold

Mountainbike-Olympiasieger Tom Pidcock kehrte mit einem eindrücklichen Sieg in den Cross-Country-Weltcup zurück. Der 22-Jährige, der auf den Saisonauftakt in Brasilien verzichtet hatte, feierte in Albstadt in Baden-Württemberg seinen zweiten Weltcupsieg über die olympische Distanz.