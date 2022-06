Schurter wird Dritter und ist trotzdem Bündner Meister auf der Strasse

Das Hauptfeld, welches gegenüber den lizenzierten Männern einen Vorsprung von drei Minuten erhielt, durfte zuerst auf die 8,7 Kilometer lange Runde. Aufgrund des Handicaps wurde im Verfolgerfeld von Beginn an ein horrendes Tempo angeschlagen, sodass in der dritten Runde das Hauptfeld mit dem letztjährigen Bündner Meister Patrick Bieler eingeholt wurde. Bereits in der vierten Runde setzte sich daraufhin eine zwölfköpfige Spitzengruppe ab. Diese Gruppe blieb bis in die letzte Runde beisammen und so kam es nach 62 Kilometern zu einem Sprint, welchen der 30-jährige Nico Tambarikas für sich entschied. Der Churer Nino Schurter musste sich nach einem kleinen Ausrutscher in der letzten Kurve mit dem dritten Platz begnügen.