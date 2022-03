Schurter und Forster mit versöhnlichem Abschluss

Strahlende Sieger

Egger und Baum waren vor der Etappe die grössten Verfolger des führenden Teams mit Andreas Seewald und Martin Stosek um den Gesamtsieg. Am Ende gewinnen die Cape-Epic-Neulinge das wichtigste Mountainbike-Etappenrennen der Welt.

In der UCI Frauenkategorie holt sich das Südafrikanische Duo Mariske Strauss und Candice Lill den Tagessieg in Val de Vie sichern. Den Gesamtsieg fahren Haley Batten und Sofia Gomez ein. (so)