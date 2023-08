Schiessen: Bündner Jungschützen liefern sich ein spannendes Duell

von Gion Nutegn Stgier

Die ausgezeichneten Bedingungen im Schiessstand in Thusis ermöglichten es den 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Bündner Jugend- und Jungschützentag 2023 sehr gute Resultate zu erzielen. In der Gruppenkonkurrenz kämpften bei den Jungschützen 16 Gruppen um den begehrten Titel, bei den Jugendlichen waren es deren sechs Teams.

Im Einzelwettkampf der Jungschützen gewann in Abwesenheit von Mehrfachsieger Fabio Giger (Paspels) diesmal Flurin Zanetti (Sent). Der bald 15-jährige Jungschütze zeigte seine Treffsicherheit bereits in den Qualifikationswettkämpfen und sicherte sich die Teilnahme am Jungschützentag 2023 mit Rang zwei. Am Jungschützentag von Samstag in Thusis zeigte sich Zanetti vor allem in der Serie treffsicher, welche ihm auch den Erfolg ermöglicht hat. Der Gewinner schoss 92 Punkte.

Bestätigung der Leistung in Obwalden

Zanetti bestätigte wiederum sein Können, hat er doch in diesen Sommer bereits am Obwaldner Kantonalschützenfest stark geschossen mit Rang zwei im Nachwuchsstich. Der Unterengadiner Jungschütze stammt aus einer Jägerfamilie und seine Leidenschaft ist das Fischen. Zanetti wird nach der 3. Sekundarschule eine Lehre als Büchsenmacher absolvieren. Platz zwei belegte in Thusis Gianluca Depeder (Chur) ebenfalls mit 92 Punkten, jedoch mit einem Punkt weniger als Zanetti in der Serie. Die Podestplätze bei den Jungschützen komplettierte mit ebenfalls 92 Punkten Simon Baumgartner (Pontresina), der mit Jahrgang 2004 der älteste von den drei Jungschützen auf dem Podest ist.

Den Gruppensieg bei den Jungschützen holte sich nicht unerwartet Sedrun-Tujetsch, mit sehr guten 697 Punkten, vor Pontresina mit dem Ergebnis von 679 Punkten, und den Albula Sportschützen mit total 675 Punkten.

Starke 92 Punkte für den Sieger bei den Jugendlichen

Keine Überraschung ist der Sieg von Livio Tscharner (Schiers) im Einzelwettkampf der Jugendlichen. Der Schüler wird im November 13 Jahre alt und ist seit zwei Jahre aktiver Jungschütz. War sein Erfolg vor einem Jahr in Versam noch eine Überraschung, ist der Sieg in Thusis wohl eine Bestätigung seiner Treffsicherheit. Tscharner siegte mit hervorragenden 92 Punkten. Seine Treffsicherheit hat der Knabe auch von seinen Eltern. So ist seine Mutter Sybill Tscharner eine treffsichere Pistolenschützin und sein Vater Bruno Tscharner ein guter 300-Meter Schütze.

Für den Jugendlichen aus Schiers war der Erfolg in Thusis nicht das erste starke Resultat in der Schiesssaison 2023. Er hat sich bereits für den Schweizer Final der Gruppenmeisterschaft mit Schiers in der Kategoire D qualifiziert. Livia Stucki (Signina-Valendas) war mit 91 Punkten ebenfalls treffsicher und belegte den zweiten Platz. Auch auf dem Podest bei den Jugendlichen landete Gian Claudio Laurent (Sent), welcher ebenfalls 91 Punkte erzielt hat, aber zwei Punkte weniger geschossen hat in der Serie als Stucki.

Signina-Valendas triumphiert überlegen

Im Gruppenwettkampf U15 holte sich Signina-Valendas klar den Sieg mit 515 Punkten. Bemerkenswert ist, dass die zwei Schützinnen und der Schütze dieser Gruppe Geschwister sind. Die Gruppe Schiers wird zweite mit 500 Punkten vor Tomils mit ebenfalls 500 Punkten.