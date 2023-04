Neuer Präsident des Bündner Schiesssportverbands will mit Visionen in die Zukunft

An der Delegiertenversammlung des Bündner Schiesssportverbandes ist der Heinzenberger Nik Bleuler am 4. März in St. Peter zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 65-Jährige aus Masein ist seit 44 Jahren aktiver Funktionär und Schütze. Bleuler ersetzt Carl Frischknecht, der den Verband während sechs Jahren mit Leidenschaft, Begeisterung und Freude führte. Genau so will es Bleuler auch halten. Nach seinem ersten Monat als Verbandspräsident äussert er sich zu neun Stichworten über die Vergangenheit, die Zukunft und seine Visionen: