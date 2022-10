Schaniel und Guntli vorne

von Michèle Albertin

Mehr als 500 Turnerinnen und Turner waren am Samstag an den Bündner Meisterschaften im Geräteturnen in Bonaduz am Start und lieferten sich hochstehende Wettkämpfe. Am Ende eines langen und spannenden Tages konnten sich Bigna Schaniel (Getu Malans) und Daniel Guntli (TV Trimmis) die Meistertrophäen in der Kategorie 7 zurückerobern und auf das Siegertreppchen steigen.