80. Churer Stadtmeisterschaft: Überzeugende Frauen und enge Entscheidungen

Drei Generationen auf dem Podest

Die knappste Entscheidung habe es in der B-Gruppe gegeben, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Erreichten doch mit Albert Fausch, Jakob Schmid, Reto Lusti und Nils Bachofen gleich vier Spieler viereinhalb Punkte aus sieben Runden. In zwei Stichkämpfen setzte sich schliesslich Schmid gegen Fausch durch und schaffte den Aufstieg in die Kategorie A.

Das Podest in der C-Klasse teilten sich gleich drei Generationen. Es siegte der 84-jährige Routinier Urs Widmaier vor Remo Bannwart (55) und Junior Davide Farassino, der sich gleichzeitig den Titel des Churer Juniorenstadtmeisters sicherte.

Auch im Open fiel die Entscheidung zugunsten von Laurin Kugler erst im Stichkampf gegen Adrian Ungricht. Der ebenfalls punktgleiche Nico Rupp komplettierte das Podest. Mit Rang 12 eroberte Matilda Bisculm den Titel der Churer Schülerstadtmeisterin, wie der Schachclub Chur vermeldet.