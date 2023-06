Rhythmische Gymnastik: Die Premiere fordert das OK, die Vorfreude bleibt deshalb aus

So kurz vor den Schweizer Meisterschaften der Rhythmischen Gymnastik ist viel los in der Sporthalle Vial in Domat/Ems. An diesem Mittwochnachmittag trainieren rund 25 Mädchen in zwei Gruppen und in getrennten Hallen von 14 bis 18 Uhr. Es ist nur eine von mehreren langen Übungseinheiten pro Woche, welche die Gymnastinnen absolvieren.