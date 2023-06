Emser Erfolg an den Schweizer Meisterschaften der Rhythmischen Gymnastik

Sich drehend, springend und im Takt über den Wettkampfteppich bewegen, gleichzeitig mit dem Handgerät zu agieren – dies alles und noch viel mehr macht die hohe Kunst der Rhythmischen Gymnastik aus. An den Schweizer Meisterschaften der Rhythmischen Gymnastik in Domat/Ems beherrschte Norah Demierre diese Kunst am besten, wie der Schweizerische Turnverband auf seiner Homepage schreibt.

Auch wenn sie nicht ohne Fehler blieb, zeigte die FSG-Lucens-Gymnastin ihre Übungen mit viel Klasse auf dem Teppich. Dies brachte ihr hohe Bewertungen ein und sie sicherte sich mit einem Gesamttotal von 124,550 Punkten den Schweizer Meistertitel der Seniorinnen P6. «Der Titel bedeutet mir sehr viel, ich habe einiges dafür investiert», so Demierre. Silber ging an Demierres Vereinskollegin Nika Zajk (119,150). Bronze an Lauren Grüniger (RG Glarnerland, 118,00). Auch die vier Gerätefinals P6 konnte Demierre für sich entscheiden.

Juniorinnen-Titel für Sophia Carlotta Chiariello

In der höchsten Juniorinnen-Kategorie P5 lieferten sich Sophia Carlotta Chiariello (RG Länggasse), Judith Marin Miquel (RG Zürichsee), Viktoria Benko (Chêne Gymnaste Genève) sowie Karyna Frolova (RG Opfikon-Glattbrugg) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach dem ersten Wettkampftag und drei Übungen führte Miquel mit einem knappen Vorsprung auf Chiariello die Zwischenrangliste an. Mit der finalen Übung mit Handgerät Reif vermochte Chiariello Miquel zu überholen, womit sich die Bernerin den Schweizer Juniorinnen-Titel holte: 112,550 Punkte. In den Gerätefinals gewann Chiariello drei weitere Gold- sowie eine Silbermedaille. Im Keulen-Final sicherte sich Miquel die Goldmedaille.

Emserin holt Goldmedaille

Nebst den Einzelwettkämpfen turnten an der SM Rhythmische Gymnastik in Ems/Domat auch Gruppen in vier Kategorien (G4, G3, G2, G1) um Titel- und Medaillenehren. Hier sicherte sich bei den Seniorinnen G4 die RG Glarnerland mit 48,850 Punkten nach beiden Durchgängen den Schweizer Meistertitel.

Gross war die Freude auch beim einheimischen Verein. Ariana Dell gewann die Gesamtwertung P4 für die Emser und bekam verdient die Goldmedaille umgehängt. Auch wenn sie sich nicht Schweizer Meisterin nennen darf (Dell ist noch nicht eingebürgert) tat das dem grossen Jubel keinen Abbruch. Mit Dell, Alissa Cavegn, Lhadon Tsensatsang und Mia Engel waren gleich vier Athletinnen des heimischen RG Ems im Einsatz.

Cavegn erreichte in Domat/Ems ihr Top-15-Ziel mit dem 11. Schlussrang. Um eine Erfahrung reicher aber mit gemischten Gefühlen blicken derweil Lhadon Tsensatsang und Mia Engel auf ihre Heim-Schweizermeisterschaften zurück. Die Turnerinnen hatten sich bessere Chancen ausgerechnet, konnten aber auf dem Teppich nicht wie gewünscht abliefern. (red.)

Die Resultate der Emser Turnerinnen: