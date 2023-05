Reitverein Falknis: Tonio Cadalbert ist der Präsident, der weiss, dass man nur im Team stark ist

Der Maienfelder Reitverein Falknis feiert in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag. Er tut dies unter dem Motto «dem Reitsport und der Kameradschaft verbunden» und mit einem neuen Präsidenten. Der ist Tonio Cadalbert eigentlich aber nicht. An der Generalversammlung am 4. März hat er Kurt Eggenberger abgelöst, der seinerseits 2012 für Andreas Zindel an die Vereinsspitze gewählt worden war. Zindel wiederum stand dem Traditionsverein ab 2005 vor, nachdem die erste Amtszeit Cadalberts als Präsident geendet hatte.