Laura Wipf: «Das macht einem schon ein wenig Angst»

Weil immer weniger Reiterinnen und Reiter an den Wettkämpfen teilnehmen, steht Laura Wipf als OK-Präsidentin das Herbstspringen in Maienfeld in Gefahr. Sie sagt: «Das macht einem schon ein wenig Angst.» Und: «Es ist eine Unsicherheit da.» Viel dagegen machen könne man nicht, sagt sie und ergänzt: «Wir geben unser Bestes, dass sie zu uns kommen.»