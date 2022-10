Rang zwei im Tessin für Nina Zoller

«Im Rennen natürlich schade, damit fehlte dem Lauf der schönste Teil», so Nina Zoller. Neues Ziel war am Lago di Canèe, eigentlich die Position der letzten Zwischenzeit des Rennens auf 2198 Metern. Dort hatte Paola Stampanoni, vor einem Jahr mit 8:36 Minuten Rückstand auf Zoller noch Dritte, diesmal 2:27 Minuten Vorsprung. «In den steilen Abschnitten im Wald wollten meine Beine einfach nicht schneller», so Zoller. Für die Athletin war es der erste Wettkampf seit den zwei Triathlon-Langdistanzen in Norwegen und Livigno.