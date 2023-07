Sieben Bündner an der Radsport-Weltmeisterschaften in Glasgow

Sieben Bündnerinnen und Bündner werden vom vom 3. bis 13. August in Glasgow um Medaillen kämpfen. Alle Aufgebotenen stehen am Start der Mountainbikerennen. Angeführt wird das Aufgebot von Altmeister und Rekordweltmeister Nino Schurter, der seinen elften Triumph anstrebt. Neben ihm ist bei der Elite auch der Tersnauser Vital Albin im Einsatz. In der U23-Kategorie hält der Igiser Janis Baumann die Bündner Flagge hoch, bei den Junioren hat der Churer Mauro Hassler den Sprung ins Aufgebot geschafft.

Bei den Frauen ist keine Elitefahrerin am Start. Mit der Bonaduzerin Ginia Caluori (U23) sowie Chiara Solèr und Anina Hutter (Juniorinnen) stehen aber starke Fahrerinnen am Start. Hutter steht neben den Mountainbikerennen auch im Aufgebot für das Strassenrennen in der Juniorinnen-Kategorie, wo sie die Schweizer Farben zusammen mit der ­Zürcherin Lara Liehner vertreten wird. (red)