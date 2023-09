Lanzone und Zoller siegen bei der Alpen Challenge

Italien feiert auf der Langstrecke der Alpen Challenge auf der Lenzerheide einen Dreifachsieg. Wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben, setzte sich Fabio Lanzone auf dem Rennvelo erst im Schlussanstieg nach Lantsch/Lenz an die Spitze und gewann in 6:07:21 Stunden vor Michele Negri, der lange führte und zum Schluss noch einbrach. Hinter Negri komplettierte mit dem Südtiroler Thomas Gschnitzer, der 2018 bereits den Engadin Radmarathon gewonnen hat, das italienische Podest auf der Runde mit fast 4500 Höhenmetern. Am Ende der Tour über Albula, Maloja und Splügenpass kam er dabei auch an den Zweitplatzierten noch bis auf 33 Sekunden heran. Bester Bündner war Marco Pol aus Tumegl/Tomils auf Rang 29.

Bei den Frauen musste die Vorjahreszweite Nina Zoller am Splügenpass zwar ihr Tempo zwischendurch stark reduzieren, war aber in 7:21:39 Stunden nicht zu schlagen. Am Schluss fuhr sie einen Vorsprung von viereinhalb Minuten auf Monika Dietl aus Deutschland heraus. Mit Kathrin Chudoba komplettierte eine weitere Deutsche das Podium.



Die Alpen Challenge Lenzerheide fand in diesem Jahr wegen der Terminkollision mit dem Bikeweltcup am zuletzt gewohnten Juni-Termin erstmals im September statt. Das Rennen durch Graubünden und Italien gehört zur Serie der Swiss Cycling Top Tour, in der die grössten und schönsten Radmarathons der Schweiz geführt werden. (red)