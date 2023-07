Bündner Meisterschaften auf der Strasse: Mountainbiker Albin geht «fremd»

Sieben Runden à knapp neun Kilometer – am Dienstag findet auf dem Areal von DrivingGraubünden in Cazis die vierte Bündner Strassenmeisterschaft statt. Unter den Teilnehmenden finden sich auch einige prominente Namen aus der Sportszene: Mit dem Tersnauser Vital Albin und Lars Forster, Sieger des Weltcups in Leogang, stehen zwei absolute Weltklasseathleten aus dem Mountainbike am Start. Zudem ist auch Unihockey-Nationalspieler Tim Braillard (Alligator Malans) gemeldet. Auch der letztjährige Sieger, Nico Tambarikas aus Buchs, wird wieder am Start sein. Das Feld der Frauen führt Alia Pfiffner, die Bündnermeisterin des letzten Jahres, an.