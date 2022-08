Rabensteiner/Geismayr und Janas/Morath gewinnen das SPAR Swiss Epic 2022

«Das SPAR Swiss Epic mit einem Etappensieg zu beenden ist unbeschreiblich», sagt die sichtlich berührte Etappengewinnerin Looser. «Wir haben heute alles in die Waagschale geworfen und hatten auch nichts zu verlieren. Natürlich profitierten wir auch vom Pech der anderen Frauenteams. Aber wir hatten auch unsere eigenen Schwierigkeiten, wie beispielsweise einen platten Reifen. Trotzdem haben wir weitergekämpft und den Sieg schlussendlich über die Ziellinie gefahren!»

Der Vorsprung von Bettina Janas und Adelheid Morath betrug zu Beginn der letzten Etappe über 13 Minuten auf ihre ersten Verfolgerinnen, die Schweizerin Jana Wüst und ihre italienische Teampartnerin Debora Piana. Auch der heutige Etappensieg der Namibierin Vera Looser und ihrer Teampartnerin Kim Le Court aus Mauritius gefährdeten den Spitzenplatz des deutschen Duos auf dem SPAR Swiss Epic-Podium nicht. Sie konnten schlussendlich ihre Mountainbikes mit einer Gesamtzeit von 20:48:16 siegreich in die Höhe stemmen.

«Besser geht's nicht!», sagt Adelheid Morath nach dem Sieg beim SPAR Swiss Epic 2022 enthusiastisch. «Betty (Janas) war heute etwas müde, also haben wir beschlossen, den letzten Tag richtig zu geniessen und es sicher über die Ziellinie zu schaffen.»

«Selbst am letzten Tag eines Etappenrennens kann man sich nicht sicher sein, was passieren wird, auch wenn wir einen komfortablen Vorsprung hatten», meint Janas. «Heute war der Plan, sicher zu fahren, kein Risiko einzugehen und nicht zu stürzen... Ok, wir sind gestürzt, aber der Etappensieg war nicht das Ziel, sondern der Gesamtsieg. Ich hatte 2019 eine wirklich schwierige Zeit, nachdem ich mit Adelheid gewonnen hatte, 2020 wurde ich Mutter, 2021 brach ich mir das Handgelenk in hundert Stücke, und jetzt stehe ich wieder ganz oben auf dem Podium und das ist wirklich cool!»

Die Teams, die bereits an die nächste Austragung denken, dürfen sich freuen: die Anmeldung für das SPAR Swiss Epic 2023 öffnet am 7. September 2022 unter www.epic-series.com/swissepic.