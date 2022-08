Rabensteiner/Geismayr sowie Janas/Morath bauen Führung aus

Die in Führung liegenden Bettina Janas und Adelheid Morath waren auch am Mittwoch eine Klasse für sich. «Der erste Aufstieg hat mir heute sehr gut gefallen», so Morath. «Ich bin in meinem Tempo gefahren und dann als erste in die Abfahrt gekommen. In der Abfahrt nach Lenzerheide haben wir die Chance genutzt und attackiert, einen Vorsprung herausgefahren und waren dann bis zum Schluss einfach gut unterwegs.»

Das Team Janas/Morath (Davos Klosters Women) fuhr mit dieser Leistung einen Vorsprung von 2 Minuten und 34 Sekunden auf die Schweizerin Janina Wüst und ihre italienische Teampartnerin Debora Piana (MTB Pro Merchandising - Team Cingolani) heraus. Mit diesem zweiten Rang im Tagesklassement überholen sie Vera Looser und Kim Le Court (Efficient Infiniti Insure / Rare Street Coffee) und sind nun auf dem zweiten Zwischenrang in der Gesamtwertung platziert. Janas/Morath bauten damit ihren Vorsprung auf komfortable 12 Minuten und 32 Sekunden aus. (red)