Im Jahre 1979 wurde der Churer Pumpilauf ins Leben gerufen. Die Idee des Laufs ist gemäss einer Medienmitteilung, dass die teilnehmenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport mit ihrem Lauf Geld für wohltätige Institutionen oder einen Verein sammeln. Die Hauptaufgabe der Pumpiläuferinnen und -läufer besteht also darin, im Vorfeld des eigentlichen Laufs Spenden zu sammeln. Die sogenannten «Pumpis» drehen dann am Anlass während 20 Minuten möglichst viele Runden auf der 780 Meter langen Strecke durch die Altstadt. Gewinnerin des Pumpilaufes ist diejenige, mit dem am meisten erlaufenen Geld.

Das Organisationskomitee (OK) besteht, wie in den Jahren zuvor, aus Mitgliedern des BTV Chur. Wie OK-Präsidentin Sonja Bonell in einer Mitteilung zu Protokoll gibt, hat sich das OK für die Jubiläumsausgabe einige Neuerungen einfallen lassen: «Der Pumpilauf wird weiblicher, moderner und schneller», so Bonell. Es würden diesmal wesentlich mehr Teilnehmerinnen mitmachen als bisher. Und: «Wir werden zusätzlich drei Wild Cards an Frauen vergeben, die für einen eigenen Zweck mitlaufen wollen. Das heisst, jede Frau kann mitmachen, sie braucht keinen Verein oder eine Institution, dafür aber schnell eine Fangemeinde.»

Bewerbungen sind noch bis am 30. Dezember unter info@pumpilauf-chur.ch möglich. Die Bewerberinnen müssen mit ihren Ideen eine Jury überzeugen, die Ende Jahr die Auswahl trifft. So kann sich beispielsweise eine Alleinerziehende bewerben, die Geld für ihre Kinder sammelt oder eine Influencerin mit einem Umweltanliegen. Am 14. Januar 2022 werden die Namen sämtlicher teilnehmenden Läuferinnen und Läufer bekannt gegeben. (so)