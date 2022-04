Profis und Amateure machen in Chur gemeinsame Sache

Chur steht am Wochenende ganz im Zeichen des Mountainbikesports. Nicht wegen der bereits geöffneten Downhill-Strecke von Brambrüesch hinunter nach Chur, sondern wegen des zweiten Rennens der ÖKK Bike Revolution. Dem Anlass, der vor einem Monat am Monte Tamaro seinen Anfang nahm, nun in Chur seine Fortsetzung findet und Ende September in Huttwil zu Ende gehen wird. Im Zentrum des Interesses? Olympiasieger und Weltmeister Nino Schurter. Der Mit-Initiant der neuen Rennserie wohnt in Chur.