Premiere für X-Warrior in Arosa

Am Wochenende nahmen 150 Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Ländern am Hindernisrennen «X-Warrior» teil. Erstmals fand das Rennen, das zuletzt im italienischen Molveno abgehalten wurde, in Arosa statt. Die Adrenalinjunkies massen sich dabei auf verschiedenen Strecken, wie Arosa Tourismus mitteilt.

Auf Wegen, die bereits nicht mehr frei von Schnee waren, legten die Warriors auf einer Distanz von 16 Kilometern über 900 Höhenmeter und 36 Hindernisse zurück. Wem dies zu streng war, konnte sich in der «angenehmeren» Variante versuchen: acht Kilometer Länge, 28 Hindernisse und 372 Höhenmeter.