Präsident, aber auch Spitzenschütze

Traditionell ist die Auszeichnung zum «Bündner Schütz des Jahres» der Höhepunkt an der Delegiertenversammlung des Schiesssportverbandes. Erstmals sind die Jahresbesten am Samstag in Salouf aber nicht von einer Jury bestimmt worden, sondern mittels eines Wertungsverfahrens inklusive eines Publikumsvotings. Dass über die Onlineplattform der «Südostschweiz» innert drei Tagen fast 2500 Stimmen für den «Bündner Schütz des Jahres» eingingen, unterstreicht die Bedeutung der Auszeichnung.