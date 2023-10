So bist du für den Besuch auf der Rennbahn bestens vorbereitet

«Wir haben an beiden Renntagen ab 11 Uhr spannende Rennen», sagt Ammann. Der Höhepunkt am ersten Sonntag ist zum Abschluss des Rennprogramms der Grosse Preis der Stadt Maienfeld, zu dem um 16.30 Uhr gestartet wird. «Mit 5400 Metern über 38 Hindernisse ist es das längste Cross-Country-Rennen in der Schweiz», erklärt Ammann. Mit 25000 Franken ist es zudem das am höchsten dotierte aller Rennen auf dem Rossriet in diesem Jahr.