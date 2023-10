Italienischer Triumph am 66. Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz

von Markus Monstein

Das Wetter präsentierte sich auf dem Temporär-Rennplatz Rossriet in Maienfeld besser als die Wetterfrösche prophezeit hatten. Es gab kaum Regentropfen am Vormittag und am Nachmittag schien sogar die Sonne. Zum Zeitpunkt, als potentielle Zuschauer aus der Region entschieden, wie sie den Nachmittag verbringen wollten, war die Situation vielen aber wohl zu unsicher.