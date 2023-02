White-Turf-Pferderennen: St. Moritz steht im Zeichen des Reitsports

Wenn es um Pferderennen auf einem gefrorenen See geht, dann ist klar, was gemeint ist: Die Rede ist vom White Turf in St. Moritz, das über drei Wochenenden stattfindet und am Sonntag beginnt. Thomas Walther, Präsident des Rennvereins, sagt wenige Tage vor dem Startschuss: «Wir sind im Zeitplan, obwohl wegen den lange hohen Temperaturen der Aufbau erst etwas später beginnen konnte.»