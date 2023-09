Knapp ein Jahr vor Olympia: So stehen die Chancen für Schurter, Waltert und Co.

Nino Schurter (Mountainbike)

Nach den Spielen 2021 in Peking schien für Nino Schurter klar. Auf die Frage, ob es sein letzter Auftritt an Olympia gewesen sei, antwortete der Churer: «Sehr wahrscheinlich schon.» Sehr wahrscheinlich... Aber nicht hundertprozentig. Denn: Bloss wenige Monate später sagte Schurter in einem Interview: «Wenn alles rund läuft, bin ich in Paris am Start.» Für einen Paris-Start spricht auch: Schurters Vertrag bei seinem Team «Scott-SRAM Racing Team» läuft bis Ende 2024.