In Disentis messen sich die besten Paraglider der Schweiz

Bald gehts los in Disentis. Am Dienstag startet in Graubünden die Schweizermeisterschaft der Paraglider, 118 Piloten und Pilotinnen werden am Start stehen wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung vermelden. Unter den Teilnehmenden sind Weltspitzenpiloten und -Pilotinnen, wie der 7-fache X-Alps-Sieger Chrigel Maurer. Ebenfalls zu den Topfavoriten gehört der vierfache Schweizer Meister Stephan Morgenthaler (Staffelbach), der an den diesjährigen Weltmeisterschaften den elften Platz erreichte.

Grosse Chancen auf den Titel dürften auch die beiden internationalen Wettkämpfer Tim Bollinger (Nods) und Michael Maurer (Frutigen) haben. Beide Piloten gewannen bereits die Schweizer Meisterschaft und Tim Bollinger geht als Titelverteidiger an den Start.