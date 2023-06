WM-Hauptprobe: Bündner OL-Weekend lockt auch die Elite nach Trin

Ganz überraschend ist das nicht, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Denn zum einen gehören die beiden Laufgebiete – am Samstag wird im Wald rund um den Bot Fiena westlich von Trin Digg gelaufen, am Sonntag östlich davon – zu den schwierigsten und attraktivsten OL-Geländen der Schweiz. Zum anderen nutzen viele Eliteläuferinnen und Eliteläufer die beiden Wettkämpfe als Training respektive Standortbestimmung im Hinblick auf die Weltmeisterschaften, die vom 11. bis 16. Juli in Flims Laax stattfinden werden. «Ich freue mich auf den letzten Wettkampf in relevantem Gelände, bevor es ernst gilt mit den Selektionsläufen und der WM», sagt die Tessinerin Elena Roos, Nationalkaderläuferin und Staffelweltmeisterin von 2018. Sie nutze den Lauf vom Sonntag in Trin bewusst als Generalprobe.