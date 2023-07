Swiss-O-Week in Flims/Laax: Wenn Sport und Ferien zusammenkommen

Die weltbesten Orientierungsläuferinnen und -läufer machen dem Breitensport Platz. Mit dem Abschluss der OL-Weltmeisterschaften begann in der Destination Flims/Laax/Falera am Sonntag die zehnte Swiss-O-Week. 4500 Hobbyläuferinnen und -läufer, darunter viele Familien, aus 39 Ländern nehmen am Anlass teil. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Grossevent.