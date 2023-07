Silber zum Abschluss: Auch Frauenstaffel läuft aufs Podest

Vier Medaillen als Ziel angesagt. Deren sieben geholt. Die OL-WM in Flims/Laax wird definitiv zu Schweizer Festspielen. Wenige Stunden nach dem Staffel-Gold der Männer läuft auch das Schweizer Frauentrio aufs Podest. Silber hinter den starken Schwedinnen.

Die Schweizerinnen laufen ein sehr konstantes Rennen, der zweite Platz gerät nie in Gefahr. Startläuferin Elena Roos übergibt nach einem kleinen Fehler in der Startrunde auf Rang 2 an Natalia Gemperle. Die Vize-Weltmeisterin über die Mitteldistanz vom Samstag kann ihren Rückstand auf die Schwedin zwar nicht verkürzen, sie reisst aber gegen hinten eine Lücke auf. Als Simona Aebersold als Schlussläuferin übernimmt, hat sie beinahe vier Minuten Vorsprung auf Rang 3.

Vorne laufen die Schwedinnen ein einsames Rennen, holen souverän die Goldmedaille. Mit XX Minuten Rückstand kommt Aebersold schliesslich ins Ziel. Nach Gold über die Langdistanz gewinnt die Bielerin ihre zweite WM-Medaille in Flims/Laax.