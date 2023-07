Schweizer Triumph an OL-WM: Männer-Staffel holt in Flims/Laax Gold

Am Anfang war der Schock. Weil Martin Hubmann an der OL-WM in Flims/Laax im Mitteldistanz-Rennen vom Samstag einen Ast ins Auge kriegte, der seine Sicht einschränkte, stand das Schweizer Staffelteam plötzlich ohne seinen Mittelläufer da. So rückte Joey Hadorn ins Schweizer Trio. Der Mann, der am Samstag Silber gewonnen hatte, und kurz vor seinem Staffelstart am Sonntag sagte: «Ich wusste am Vorabend noch nicht, dass ich starten werde.» Wenige Stunden später ist Hadorn Weltmeister. Die Schweizer Männerstaffel gewinnt zum Abschluss der Titelkämpfe in Graubünden Gold. Vor Finnland und Schweden.

Der Schweizer Sieg ist überlegen. Startläufer Daniel Hubmann übergibt an vierter Position an Hadorn. Dieser setzt sich zusammen mit dem Norweger an der Spitze ab, wählt kurz vor der dritten Zwischenzeit in einer Steigung eine andere Route und dominiert das Rennen danach von Position 1 aus. Mit einem Vorsprung von 1:43 Minuten übergibt er Schlussläufer Matthias Kyburz. Und der Weltmeister über die Mitteldistanz und Vizeweltmeister über die Langdistanz gibt sich keine Blösse, baut den Vorsprung des Schweizer Trios phasenweise gar aus. Und setzt sich am Ende deutlich durch.

Die Staffel baut die eindrückliche Bilanz des Schweizer Teams in Flims/Laax damit aus. Bereits sechs Medaillen, davon drei goldene, gehen auf das Schweizer Konto. In jeder Disziplin stand mindestens ein Schweizer auf dem Podest.