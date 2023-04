Orientierungsläufer Gartmann: Mit der Karte und viel Einsatz unterwegs

Im Sommer endet die Schulzeit von Elia Gartmann an der Kantonsschule in Chur. Mit der Maturität im Gepäck geht es für das OL-Nachwuchstalent danach in den Norden Europas. Dort plant er nach den Gymnasialprüfungen keinen Erholungsurlaub. Der Churer will in Norwegen und Schweden vielmehr sportliche Fortschritte erzielen. Bis Ende Jahr wird seine Trainingsreise dauern, die er zusammen mit dem St. Galler Kaderkollegen Joschi Schmid antreten wird. In unbekannten Waldgebieten möglichst viel lernen und profitieren», erklärt Gartmann seine für einen 18-Jährigen eher spezielle Reise.