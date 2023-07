OK-Präsidentin vor OL-WM in Flims/Laax: «Es läuft, aber es kommen noch Herausforderungen auf uns zu»

Bald steht Flims/Laax im Zeichen des Orientierungslaufs. Ab Mitte nächster Woche finden die Weltmeisterschaften in Graubünden statt. Am Dienstag orientierten die Verantwortlichen über den Stand der Vorbereitungen an einer Medienkonferenz. Der Aufbau der Infrastruktur steht in diesen Tagen im Zentrum. Eine Thematik, die nicht ganz frei von Herausforderungen ist, wie OK-Präsidentin Brigitte Grüniger Huber sagt: «Gerade mussten wir ein Lastwagenproblem lösen.» Doch grundsätzlich laufe es gut, so die OK-Präsidentin. «Die Athletinnen und Athleten treffen ein und freuen sich. Das ist schön zu sehen.»

Den Vorschaubeitrag zur OL-WM in Flims/Laax gibt es heute Abend ab 18 Uhr im TV Südostschweiz zu sehen.