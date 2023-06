Engadiner OL-Abend: Eine mehrfache Weltmeisterin aus Schweden ist am schnellsten

Starker Start des lokalen Nachwuchses

Inderst, der seine Jugend teilweise in La Punt verbrachte, lobte den lokalen Orientierungslaufverein CO Engiadina für dessen Organisation. Er meinte, dass es schön sei, wenn er als amtierender mehrfacher italienischer OL-Meister einen Lauf in seiner alten Heimat bestreiten dürfe.

Auch der lokale Nachwuchs startete sehr gut in die Engadiner OL Saison, wie es in der Medienmitteilung heisst. So gewannen verschiedene aus dem Unterengadin stammende Läuferinnen und Läufer ihre Kategorien. Der von der ehemaligen Spitzenläuferin Anneliese Meier organisierte Unterengadiner OL-Kurs für Kinder und Jugendliche scheint in Zusammenarbeit mit der CO Engiadina Früchte zu tragen. Der zweite Engadiner Abend-Orientierungslauf findet am 6. Juli in Sils statt. (sas)