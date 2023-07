Die Schweiz sorgt an der WM in Flims/Laax für Geschichten

Beim ersten Klopfen an der Zimmertür reagierte Joey Hadorn nicht. Wer will denn schon was um diese Uhrzeit? Beim zweiten Klopfen öffnete er die Tür doch. Er solle schnell zum Frühstück, hiess es. Einige Stunden später war Hadorn Weltmeister mit der Staffel. Seine zweite Medaille an dieser OL-WM in Flims/Laax nach Silber über die Mitteldistanz am Tag zuvor. «Das klingt schon ziemlich gut», sagt der Berner Oberländer im Ziel.