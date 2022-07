Ohne Angewöhnungszeit im neuen Sport angekommen

Für Ginia Caluori ging alles ganz schnell. Anfang Mai ihr erster Mountainbike-Weltcupeinsatz in Albstadt. In der U23-Kategorie muss sie mit Startnummer 75 von ganz hinten losfahren, schliesst das Rennen aber auf Rang 15 ab. Bei erster Gelegenheit erfüllt sie damit die Kriterien für das Schweizer Nationalteam. Weitere Top-20-Plätze im Weltcup und Erfolge auf nationaler Stufe folgen. «Wow, zuerst bin ich nicht klargekommen damit, was da mit mir geschieht», sagt die 19-Jährige aus Bonaduz mit einem Lachen im Gesicht.