Nina Zoller überflügelt beim Rheinquelle-Trail alle

Mit fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, von denen rund 160 auf den beiden Hauptstrecken das Ziel erreichten, fiel der Rheinquelle-Trail in der dritten Austragung etwas kleiner aus in den letzten beiden Jahren. Dafür gab es nach den Auflagen in den letzten beiden Jahren heuer erstmals einen Kids-Trail mit einem Hindernis-Parcours im Start- und Zielgelände in Sedrun. Die nächste Austragung des Rheinquelle-Trails findet am 8. Juli 2023 statt. (red/pd)