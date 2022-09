Nina Zoller gewinnt den Icon Extreme in Livigno überlegen

Der Start beim wohl härtesten Rennen der weltweiten XTRI World Tour war Zollers zweiter Langdistanz-Triathlon in nur vier Wochen. Nachdem sie nach der Schwimmstrecke noch im Mittelfeld lag, machte sie auf der harten Radstrecke Platz um Platz gut und lag nach dieser in Führung. Der echte Härtetest wartete zum Schluss mit dem Marathon. Zoller sammelte im Aufstieg zur Bergstation aber gar noch zahlreiche Männer ein und belegte in der Gesamtwertung am Schluss den 7. Platz. (red)