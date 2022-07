Neuer Name, neue Organisation, aber die gleichen Strecken

Er war während Jahren der Trailrun-Anlass in der Schweiz. Der Swissalpine Marathon in Davos zog die Massen an und brachte viele triumphierende ­Sieger hervor. Im letzten Jahr fand der älteste Marathon Graubündens in ­dieser Form zum letzten Mal statt, OK-Präsident Andrea Tuffli gab das Zepter des Swissalpine in neue Hände. Die ­Leitung des neuen Organisations­komitees obliegt dem ­ehemaligen ­Davoser Landammann und Ex-HCD-Präsidenten Tarzisius ­Caviezel. Er hat eine Crew um sich herum, die komplett aus Einheimischen besteht. Ebenfalls neu ist der Namen des Marathons. Der Anlass findet heuer erstmals unter der Bezeichnung Davos X-Trails statt.