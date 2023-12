Nationalturnhit in Maienfeld: Fast doppelt so viele Teilnehmende und mehrere Bündner Erfolge

von Christian Weder

55 Teilnehmende waren beim Nationalturnhit in Maienfeld am vergangenen Wochenende zugegen, wie die Veranstaltenden in einer Medienmitteilung berichten. Fast eine Verdoppelung des Teilnehmendenfelds, waren es im vergangenen Jahr noch 29 Athletinnen und Athleten. Vereine aus Unterlandquart, Zihlschlacht, Netstal, Bilten und Märstetten schickten ihre besten Kräfte in den Wettbewerb.

Zwei Bündner Erfolge der Gartmanns

Bei den 14- und 15-Jährigen (Kategorie vier, sechs Teilnehmende) gab es durch Fabio Gartmann (SC Unterlandquart) einen Bündner Sieg. Nach den Vornoten lag dieser zwar noch hinter Damian Mettler (Bilten), punktgleich mit Sales Tschudi (Bilten), auf dem zweiten Platz. Dank dem Schlussgangsieg gegen Vorjahressieger Mettler konnte sich der Bündner aber den Sieg sichern. Einen zweiten Bündner Podestplatz holte sich Livio Gartmann in der Kategorie drei (12 und 13 Jahre, 13 Teilnehmende). Nach den Vornoten lag Gartmann noch auf Platz drei, dank zwei gewonnenen Ringerkämpfen sicherte er sich aber noch den zweiten Rang.

Im Ringercup gab es am Nachmittag in der Kategorie vier (57-83 kg) durch den 14-jährigen Vito Gartmann mit dem dritten Rang einen weiteren Bündner Podestplatz.