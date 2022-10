Nach Kontroverse: Lampert zieht sich aus dem Rennverein zurück

von Markus Monstein

Am Morgen nach dem zweiten Renntag auf dem Maienfelder Rossriet traf sich der Vorstand des Rennvereins Maienfeld/Bad Ragaz (RVMB) zu einer Krisensitzung. Das Thema war unerfreulich, wie das Krisensitzungen so an sich haben. Grund war eine kurzfristige Änderung der Ausschreibung (wie die Teilnahmebedingungen im Rennsport-Jargon heissen) eines Rennens, das am Sonntag stattgefunden hatte. Initiiert hatte die Änderung Bettina Lampert, die im RVMB-Vorstand für die Ausschreibungen verantwortlich war.