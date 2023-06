Nino Schurter: Ein tränenreicher Abschied von Lenzerheide

Kurz nach dem Rennen war Nino Schurter noch völlig aufgelöst. «Es war unglaublich», erzählt der Bündner Mountainbike-Profi von seinem Erfolg. 32000 Zuschauer und Zuschauerinnen haben Schurter am Sonntag zu seinem 34. Weltcupsieg gepeitscht. Er sei mit Tränen in den Augen in den Zielbereich eingefahren, aber aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen krönte sich Schurter zum alleinigen Weltcup-Rekordsieger und liess, nach seinem letzten Erfolg in Petrópolis im April 2022, seinen langjährigen Rivalen Julien Absalon endlich hinter sich.